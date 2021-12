Ségur de la santé : 1,5 milliard d’euros d’investissements en Paca pour les établissements sanitaires et médico-sociaux

L’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Ministère de la Santé ont dévoilé, mercredi, la stratégie d’investissement prévue dans le cadre du Ségur de la Santé pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca).

Pour la période 2021-2029, un budget de plus d’1,5 milliard d’euros va être alloué par l’État en faveur de la région, pour soutenir les établissements sanitaires et médico-sociaux, qui auront également droit à une augmentation des quotas de formations et à plusieurs renforts au cours des cinq prochaines années : l’arrivée de plus de 500 infirmiers diplômés d’état entre 2020 et 2022, celle de 540 aides-soignants d’ici à 2022 et la possibilité de voir arriver 76 masseurs-kinésithérapeutes. Une revalorisation nette de 183 euros par mois, en moyenne, a également été fixée.

Parmi ce montant de 1,511 milliard d’euros, 743 millions serviront à restaurer les capacités financières des établissements sanitaires en situation de surendettement, 403 millions d’euros permettront de soutenir certains projets dans les différents départements de Paca et 6,4 millions d’euros seront consacrés aux investissements du quotidien dans les 92 Ehpad de la région.