Septembre 2020 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré

C’est un nouveau record de chaleur qui a été battu au mois de septembre. Selon le service européen Copernicus, il s’agit du mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde.

Selon Copernicus “Au niveau mondial, septembre 2020 a été 0,05°C au-dessus de septembre 2019, jusqu’alors le plus chaud jamais enregistré”. Les températures ont été particulièrement élevées en Sibérie.



Et ce n’est peut-être pas terminé puisque selon le programme européen 2020 pourrait détrôné 2016 comme année la plus chaude.