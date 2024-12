Série de défenestrations à Lyon et Villeurbanne : un octogénaire décédé et un pronostic vital engagé

À Villeurbanne tôt ce matin, un octogénaire souffrant de la maladie d'Alzheimer, s’est jeté du cinquième étage d’un immeuble, il est décédé sur le coup. Selon le progrès, la piste du suicide est privilégié.

Et dans un second temps, quelques heures plus tard, un homme d’une trentaine d’années a lui aussi tenté de se suicider en se jetant du deuxième étage dans le 6e arrondissement de Lyon.

Gravement blessé, il a été transporté en urgence à l’hôpital Edouard-Herriot, son pronostic vital étant engagé.

R.H