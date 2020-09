Shanice van de Sanden quitte l’OL

C’est un transfert auquel on ne s’attendait pas. Shanice van de Sanden vient de s’engager avec Wolfsburg. Les 3 saisons passées entre Rhône et Saône, ont permis à l’attaquante néerlandaise d’étoffer son palmarès. Il aura remporté avec l’OL, 3 Ligue des Champions, 3 championnats de France et 3 Coupes de France.



A un an de la fin de son contrat à l’OL, La joueuse de 28 ans qui réclamait plus de temps de jeu a pris la direction de Wolfsburg.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert de @ShaniceJanice au club allemand de @VfLWob_Frauen https://t.co/0JbrVKhBCX — OL Féminin (@OLfeminin) September 21, 2020