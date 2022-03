Sinsemilia va fêter ses 30 ans à Saint-Etienne ce vendredi

“On vous souhaite tout le bonheur du monde, et que quelqu’un vous tende la main”. Chacune et chacun d’entre-vous connaît ce morceau cultissime du groupe Sinsemilia. Les chanteurs Grenoblois fêteront justement leur 30 ans de carrière du côté de Saint-Etienne ce vendredi soir au Fil à 20h30. Les places sont encore en vente entre 21 et 27 euros sur le site du Fil. Après un premier concert donné en 1991 à la fête de la musique de Grenoble en 1991, le groupe continue son épopée et fera donc certainement lever les foules du Forez ce vendredi après avoir donné plus de 1500 concerts en trois décennies de carrière.