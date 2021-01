Slimani : les principales déclarations

L’OL a présenté mercredi soir son nouvel attaquant Islam Slimani, qui s’est engagé jusqu’en juin 2022 . Il arrive libre de Leicester où il n’a joué qu’un seul match en 2019-2020. L’attaquant algérien de 32 ans portera le numéro 20.

Moussa Dembélé a lui été prêté contre 1,5 M€ jusqu’à la fin de la saison à l’Atlético Madrid, qui bénéficie d’une option d’achat de 33,5 M€.

Juninho : ’’J’ai beaucoup d’admiration pour son engagement, son état d’esprit, au-delà de son talent. Il a de l’expérience, c’est important car notre équipe est jeune. Il manque de rythme mais il a un physique privilégié et je ne pense pas qu’il aura besoin de temps pour être en forme. Je suis persuadé qu’il va réussir chez nous. (…) Son passage en Ligue 1 à Monaco est un plus mais cela n’a pas été un élément décisif. (…) C’est un buteur et il peut aussi nous aider à être plus performant sur les coups de pied arrêtés, un domaine dans lequel on pêche actuellement. Comme Tino Kadewere, il m’a aussi séduit par son envie de venir nous rejoindre.’’

Islam Slimani : ”Je suis très content, je voulais déjà venir en début de saison. Je suis heureux de représenter ce grand club, je remercie l’OL de sa confiance. C’était un objectif pour moi de jouer dans un tel club. Je peux apporter de l’expérience et de la combativité. Mon année à Monaco m’a fait connaître au public français et tout le monde sait ce que je peux apporter à l’OL. J’espère faire encore mieux à Lyon et aider l’équipe à atteindre ses objectifs. (…) Je suis combatif, je pense être prêt dans une semaine ou deux.”