SNCF : deux trains sur trois circuleront le week-end de Noël

Seulement deux trains sur trois rouleront le week-end de Noël suite à une grève à la SNCF.

Environ 200.000 personnes ne devraient pas pouvoir voyager, sur les 800.000 prévues. Le détail pour samedi et dimanche n’a pas encore été communiqué, mais le trafic sera à peu près le même que vendredi.



Trois Ouigo sur quatre devraient circuler. Les clients recevront par SMS et courriel des informations sur leur train. Ils sont encouragés à avancer leur départ si possible, et peuvent échanger gratuitement leurs billets ou se faire rembourser.