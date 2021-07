Soirée idéale pour les Lyonnais

C’était un format inédit pour l’OL. Les Lyonnais ont disputé ce samedi soir deux rencontres d’affilée contre Villefranche puis contre Wolfsburg. Le but : permettre à tous les joueurs d’emmagasiner un maximum de temps de jeu.

Et le bilan est positif, les hommes de Peter Bosz se sont imposés 2-0 contre le FCVB et 4-1 contre Wolfsburg.



Pour la première rencontre contre Villefranche, le nouvel entraineur de l’OL avait décidé d’aligner une équipe jeune, entourée de quelques joueurs expérimentés. Une formule qui a payé dès la 16e avec le but d’Islam Slimani. Les Lyonnais ont ensuite enfoncé le clou par Sinaly Diomandé à la 38e minute de jeu. Lors de la deuxième mi-temps, Peter Bosz en a profité pour faire entrer des jeunes de National 2.



L’autre rencontre de la soirée, face à Wolfsburg, a permis aux cadres d’emmagasiner un peu plus de temps de jeu. Là aussi, il n’a pas fallu attendre longtemps avant de voir le score évoluer. Karl Toko-Ekambi a inscrit le 1er but lyonnais dès la 7e minute, Moussa Dembélé a ensuite doublé la mise à 29e minute. L’équipe allemande a réagi dans la foulée par Ginczek (2-1). Au retour des vestiaires, Toko-Ekambi signait un doublé avant que Peter Bosz ne fasse 9 changements à la 76 minute. Le dernier but de la rencontre est signé Eli Wissa sur pénalty.



A noter que 8000 spectateurs s’étaient déplacés pour la rencontre. Les Lyonnais poursuivent désormais leur préparation avec un stage en Espagne.