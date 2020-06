Sony dévoile le design final de la PS5 !

La firme japonaise a dévoilé le design de la PlayStation 5. Un design blanc, surprenant. Par le passé, les consoles de Sony avaient plutôt tendance à être noires. La PS5 devrait être commercialisée d’ici fin 2020.



Les passionnés de jeux vidéo ont à présent une idée de ce à quoi ressemblera la PS5 ! Dans sa conférence en ligne, Sony a dévoilé le design de sa nouvelle machine qui aura des allures futuristes.



Une vingtaine de jeux déjà dévoilés



Comme il est commun pour chaque console, la PS5 aura ses jeux en exclusivité. Les premiers jeux révélés sont le jeu de course Gran Turismo 7, ou le jeu d’action Ratchet & Clank Rift Apart.



Non exclusif, mais tout de même disponible sur PS5, on peut noter le nouveau Resident Evil VIII : Village. Celui-ci est très attendu par les fans de la saga, l’épisode 7 étant sorti en janvier 2017. L’éditeur du jeu annonce qu’il sera disponible pour 2021.



Pour le moment, aucune information sur le prix de la PS5 n’a été dévoilée, tout comme la date précise de sa sortie.