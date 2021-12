Sophie Marceau et Jean-Jacques Goldman restent en tête du classement des personnalités préférées des Français

Le Journal du dimanche a publié ce 26 décembre la liste des 50 personnalités préférées des Français qui existe depuis 1988 et qui est devenu paritaire depuis 2019. Et pas de surprises apparentes en haut du classement puisque l’actrice Sophie Marceau et le chanteur Jean-Jacques Goldman restent, comme en 2020, les personnalités préférées des Français. 11e l’an passé, l’astronaute Thomas Pesquet arrive désormais à la 2e position, place qu’il partage avec Marion Cotillard.

Sur le troisième marche du podium, on retrouve Omar Sy et Florence Foresti. À noter qu’aucun politique n’est entré dans le top 50 des personnalités préférées des Français malgré les suggestions des principaux candidats aux élections présidentielles (Emmanuel Macron, Eric Zemmour, Marine Le Pen, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse…)