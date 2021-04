Sortie de route mortelle à Villefranche-sur-Saône : la conductrice avait consommé du cannabis

L’enquête avance petit à petit pour en savoir plus sur les circonstances du drame qui a eu lieu le 16 mars dernier dans la commune de Villefranche-sur-Saône. Une sortie de route mortelle avait coûté la vie à une mère et ses deux enfants âgés de 2 et 10 ans, après une chute dans la Saône depuis le pont de Frans.



Selon les premières analyses toxicologiques pratiquées, la conductrice avait consommé du cannabis. Le Progrès révèle que l’expertise de la voiture, n’a décelé “aucun problème mécanique sur le véhicule qui était bien entretenu.”