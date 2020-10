Soucieu-en-Jarrest : une opération de sauvetage pour récupérer deux chats tombés dans un puits

C’est un sauvetage peu commun mais qui a nécessité le déploiement d’importants moyens. Les pompiers de Soucieu-en-Jarrest, ont été appelés ce lundi pour sauver deux chats qui étaient tombés dans un puits asséché d’une dizaine de mètres de profondeur.

L’intervention a nécessité le soutien du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux et de l’unité cynotechnique. Les deux chats ont été ramenés sur la terre ferme, sains et saufs.