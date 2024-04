Sport boules – Ligue M1 étape 5 à Saint-Quentin-Fallavier ce vendredi 5 et samedi 6 avril

Une réaction attendue de la part d’Annecy

La formation de Plaine de l’Ain, vainqueure de deux des quatre premières étapes, sera-t-elle encore capable d’un nouvel exploit ? Le promu joue sans complexe et dans un groupe 2 à sa portée, il peut légitimement prétendre à une place dans le dernier carré.

Un dernier carré qui échappe depuis quelque temps à Annecy, vainqueur de la première étape à Mâcon mais qui n’a plus réalisé de performance notable depuis le mois de janvier.

La qualification dans le groupe 4 sera très disputée entre Génelard et Lyon, respectivement tenant du titre et finaliste des deux dernières étapes.



Les groupes

Groupe 1 : Maurienne-Galibier (Mancuso), Annecy (Gobertier), Aix-les-Bains (Martin), Lagnieu (Viret)

Groupe 2 : Plaine de l’Ain (Moncenis), la Côte Saint-André (Gondrand), la Motte-Servolex (Mollard), Fontaine (Levieux)

Groupe 3 : Saint-Vulbas (Didona), Génissieux (Martinez), Bourg-Saint-Andéol (Landraud), Nice (Abrate)

Groupe 4 : Lyon (Majorel), Bron (Coste-Chareire), Génelard (Percherancier), Joyeuse (Balazuc)



Le programme

_Vendredi 5 avril : 20h45, première partie de groupe

_Samedi 6 avril : 8h, deuxième partie de groupe, 10h45, troisième partie de groupe, 14h30, demi-finales et parties de classement, 18h, finale.



Le classement général