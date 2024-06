Sport boules Ligue M1 – Étape 9 à Villefranche-sur-Saône : Génelard au meilleur moment

Le vainqueur de la Ligue Nationale Sport-Boules M1 2023 n’avait pas remporté la moindre étape

depuis le début de l’épreuve au mois de janvier dernier. À une semaine de l’étape finale à Aoste en

Isère, la formation de Génelard a glané son premier succès ce samedi à Villefranche-sur-Saône et

rejoint Plaine de l’Ain, finaliste malheureux, sur la troisième marche du podium provisoire.

À l’orée de la dernière étape, quatre équipes se tiennent dans un mouchoir de poche et peuvent

prétendre encore à la victoire finale. Seuls six points séparent en effet le leader Annecy de Plaine de

l’Ain et Génelard.



La 10e et dernière étape se déroulera les vendredi 7 et samedi 8 juin à Aoste (Isère).



Les résultats

_Finale : Génelard (Percherancier) bat Plaine de l’Ain (Moncenis) 13-3

_Demi-finales : Plaine de l’Ain bat Bron (Coste-Chareire) 13-0, Génelard bat Annecy (Gobertier) 8-7

_Parties de classement : Aix-les-Bains (Martin) bat Lyon (Majorel) 7-4, Fontaine (Levieux) bat La Côte

Saint-André (Gondrand) 13-4, Nice (Abrate) bat Génissieux (Martinez) 13-10, Bourg-Saint-Andéol

(Landraud) bat La Motte-Servolex (Mollard) 13-3.



Les réactions

Sébastien Jarrige (Génelard) : « On n’avait plus trop le choix que de nous imposer pour conserver

notre titre. On a encore notre destin en main. On est content d’être encore en course dans le

money-time, c’est pour ce genre de situation et d’enjeux que l’on joue. »



David Piroux (Plaine de l’Ain) : « Cette finale ne reflète pas notre week-end car nous avons très bien

joué dans l’ensemble. C’est un peu frustrant. Mais disputer quatre finales en neuf étapes, c’est

quand même exceptionnel. »



Le classement général (avant la dernière étape)

Annecy (138 points), 2. Nice (136), 3. Plaine de l’Ain et Génelard (132), 5. Lyon (112), 6. Saint-

Vulbas (90), 7. Fontaine (72), 8. La Motte-Servolex (60), 9. Joyeuse (58), 10. Bourg-Saint-Andéol (54), 11. Maurienne (52), 12. Génissieux (48), 13. Lagnieu et la Côte Saint-André (42), 15. Aix-les-Bains(40), 16. Bron (36).

Retrouvez l’ensemble des résultats de la Ligue Nationale Sport-Boules M1 sur. Le site www.ligue-sb-

m1.fr