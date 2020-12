Spotify : découvrez les titres les plus écoutés en 2020

Le mois de décembre a débuté et les rétrospectives de l’année 2020 aussi. Parmi les premiers on retrouve Spotify France.

On apprend par exemple que l’artiste le plus streamé en 2020 est Bad Bunny avec 8.3 milliards d’écoutes.

Le titre le plus écouté n’est autre que Blinding Lights de The Weeknd qui devance Dance Monkey de Tones and I.

Sur la 3e marche du podium, on retrouve The Box de Roddy Rich, Roses (Remix) de SAINT JHN se classe 4e et Don’t Start Now de Dua Lipa se retrouve en 5e position.



Autre enseignement, les années 80 ont toujours autant de succès, il s’agit de la décennie la plus écoutée.



Les chanteuses les plus écoutées en 2020 :

-Billie Eilish

-Taylor Swift

-Ariana Grande

-Dua Lipa

-Halsey



Les artistes les plus écoutés en 2020 :

-Bad Bunny

-Drake

-J Balvin

-Juice WRLD

– The Weeknd