TCL : ce qui change à partir du 1er janvier

C’est officiel, la SYTRAL a voté ce lundi en faveur de la création d’un Pass solidaire pour le réseau de transport lyonnais.

Cette nouvelle offre qui simplifie les 4 abonnements solidaires actuels, se décline en deux versions :

Une version complètement gratuite

Pour les personnes ayant droit ou bénéficiant du RSA; les personnes qui bénéficient de l’AAH ou ASI; les personnes malvoyantes; les personnes mutilées de guerre ou de travail de 65 ans plus; les demandeurs d’asiles et les demandeurs de titre de séjour.

Une version au tarif réduit de 10 euros par mois

Pour les personnes non-imposable et bénéficiant d’une allocation Pôle Emploi ; les Personnes en Contrat “Parcours itinérant et emploi renforcé” ; les bénéficiaires de la Garantie Jeune ; les jeunes de 18-24 ans inscrits à Pôle Emploi; les bénéficiaires du Fond d’Aides aux Jeunes, bénéficiaires de la CMUC, CSS ou AME ; collégiens et lycéens boursiers; élèves en SEGPA, ULIS, ITEP et IME : anciens combattants et veuves d’anciens combattants de 65 ans et + enfin les personnes âgées de 65 ans et plus non-imposables et non bénéficiaires de l’ASPA.

Il est estimé par SYTRAL que plus de 200 000 personnes devraient pouvoir bénéficier de cette mesure, dont 130 000 pour la gratuité complète du réseau TCL.

Les personnes disposant déjà d’un abonnement aménagé, et qui sont éligibles à l’abonnement gratuit seront contactées par mail ou par courrier pour faire leur demande.

Hormis ce cas, toute demande d’abonnement solidaire doit être faite sur le site Tcl.fr ou bien en agence, accompagnée des justificatifs nécessaires.