TCL : deux nouveaux abonnements solidaires

En 2021, deux nouveaux abonnements arrivent pour le réseau TCL. Disponible depuis le 1er janvier, il s’agit de deux abonnements solidaires. Le premier, réservé aux bénéficiaires du RSA, ainsi qu’aux personnes malvoyantes et handicapées, est gratuit. Il est également accessibles aux demandeurs d’asile ou de titres de séjours.

Quant au second abonnement, au prix de 10€, il est destiné aux personnes non-imposables et bénéficiaires d’une allocation Pôle Emploi. Certains jeunes et retraités sont également concernés.

Par ailleurs, le Rhône-Express, qui relie la gare Lyon Part-Dieu et l’aéroport Lyon Saint-Exupéry est désormais gratuit pour les moins de 12 ans. Les véhicules professionnels non classés, ou disposant de vignettes Crit’Air 3, 4 ou 5, sont désormais interdits dans la ZFE de la Métropole. Cette Zone à Faible Emission regroupe Lyon, Villeurbanne, Caluire, Vénissieux, Bron et l’intérieur du périphérique. Pour les vignettes Crit’Air 4 et 5, cette interdiction remonte au 1er janvier 2020.

Pour finir, les cyclistes devront faire enregistrer leur vélo et lui apposer un numéro. Un moyen de lutter contre les vols. En effet, le numéro du vélo sera inscrit dans un fichier unique.