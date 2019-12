TCL dévoile ses nouveautés pour 2020

De nombreuses nouveautés arriveront sur le réseau TCL en 2020. Des améliorations rendues possible par une forte hausse de la fréquentation, ces deux dernières années.

Le métro B en fer de lance

En premier lieu, le Métro B sera équipé de nouvelles rames, dès mi-2020. Il s’agira de rames automatisées. De plus, le projet d’extension de la ligne B devrait arriver à son terme à la fin de l’année. Mieux, les autres lignes de métro bénéficieront indirectement de ces nouveautés. La ligne A récupérera de nouvelles rames, au même titre que la ligne D. TCL vise une forte hausse de la fréquence aux heures de pointe.

Les tramways ne sont pas en reste

Du côté des tramways, les lignes T4 et T3 vont bénéficier de nouvelles rames grande capacité. Elles laissent ainsi leurs anciennes rames aux lignes T1 et T2, à compter de juin 2020. Concernant la ligne T2, elle sera également prolongée jusqu’à l’hôtel de région, afin de permettre une augmentation de la fréquence entre Perrache et la Confluence.

De nouveaux bus

Dès février 2020, le réseau routier va bénéficier de nouveaux véhicules. Plusieurs lignes sont étendues, notamment l’itinéraire du C6. TCL a également annoncé la création d’une nouvelle ligne dans l’Est lyonnais.