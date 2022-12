TCL : l’augmentation des tarifs a été votée

C’est n’est pas une surprise mais c’est désormais officiel. Le conseil d’administration de Sytral Mobilités, a voté la hausse des tarifs 2023 de transports en commun, pour les réseaux TCL, Cars du Rhône et Libellule.



Les tickets TCL et cars du Rhône augmenteront de 10 centimes. Les abonnements mensuels seront, eux aussi, revus à la hausse de trois euros tandis que les 115.000 abonnements jeunes et les 80.000 abonnements solidaires n’augmenteront pas. Soit une hausse “contenue” à 3,3%, après une première augmentation de 1,7 % en janvier dernier.



Les abonnements vont augmenter en moyenne de 1 à 3 euros par mois.