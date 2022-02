Téléphérique : le maire de Francheville se prononce finalement contre le projet

C’est un soutien de taille qui disparaît dans le cadre du projet de téléphérique entre Lyon et Francheville. Favorable au projet de transport par câbles, le maire de Francheville fait marche arrière. Il prend acte de l’opposition massive et se retourne contre les écologistes.



Michel Rantonnet, expliqueque les “conditions ne sont pas réunies pour le transport par câble”. Il fustige une “pédagogie exécrable” et une “consultation bien tardive” des écologistes à la tête du Sytral et de la Métropole de Lyon.



Le maire de Francheville indique avoir “Depuis 1 an, écouté le débat public et les craintes des habitants des territoires concernés par le projet de transport par câble. Il est aujourd’hui venu le temps pour moi d’en tirer toutes les conclusions et d’analyser le projet dans sa globalité. Les habitants de l’Ouest lyonnais sont clairement contre ce projet de transport par câble“.

“J’en prends acte : on n’innove pas sans l’adhésion des citoyens que nous représentons. Aujourd’hui, les conditions ne sont pas réunies pour le transport par câble, tel qu’imaginé par l’exécutif Verts de l’ex-Sytral. Avec une pédagogie exécrable et une consultation bien tardive, les écologistes ont réussi à tuer une alternative de mobilité innovante, tout en gaspillant l’argent public des métropolitains“.

“La mise en compétition volontaire de leur part sur 3 projets, (Transport par câble, Métro E et TER) aboutira à n’en réaliser aucun… Un écran de fumée pour nous faire sans doute avaler une autre pilule qui sera plus douloureuse. Les écologistes n’ont, en réalité, jamais eu la volonté d’améliorer les déplacements de l’Ouest lyonnais”.