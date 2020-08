TGV, Ouigo, TER : reports et annulations sans frais jusqu’au 1er novembre

La SNCF a annoncé mercredi 26 août, qu’elle continuerait à échanger et rembourser sans frais tous les billets grandes lignes jusqu’au 1er novembre, dans le but d’encourager les Français à prendre le train malgré le contexte sanitaire.



« Nous prolongeons la facilité d’achat des billets longues distances #SNCF: les frais d’échange et de remboursement sont gratuits jusqu’au 1er novembre », a tweeté le directeur général de Voyages SNCF, Alain Krakovitch.



Cette mesure, qui concerne les TGV inOui, Ouigo et Intercités , ainsi que les TER en correspondance, vise à « accompagner la reprise des activités en France », a-t-il ajouté.



La différence tarifaire est à la charge du voyageur en cas d’échange si le prix du nouveau billet est plus élevé.

