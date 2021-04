Top 14 : Le LOU accueille Clermont ce samedi

Le LOU reçoit l’ASM ce samedi dans le cadre de la 22e journée de championnat. Un match capital dans le sprint final. Pour rappel, à l’issue de la saison régulière, seules les six premières places sont qualificatives pour les phases finales de Top 14.



Actuellement, le LOU compte 52 points et occupe la sixième place du classement, à égalité de points avec Toulon (7e) et avec une seule longueur d’avance sur Castres (8e). Devant, on retrouve Bordeaux-Bègles (53 points) puis Clermont (59 points).



Défaits contre la Rochelle le week-end dernier (38-23), les joueurs du LOU vont devoir montrer un autre visage contre Clermont-Ferrand, qui enchaîne les victoires.



Le coup d’envoi de cette rencontre déterminante est fixé à 14h45 au Matmut Stadium.

📺 Veille de match !



Dylan Cretin, Mickaël Ivaldi et Pierre Mignoni font le point sur le contexte et les de ce choc #LOUASM https://t.co/hAXgkUxwGs#TeamLOU #TOP14 pic.twitter.com/zwYNzeAEzm — LOU Rugby (@LeLOURugby) April 23, 2021