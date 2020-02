Top 14 : le LOU l’emporte contre une belle équipe du Racing 92

Les joueurs de Pierre Mignoni se sont imposés ce dimanche après-midi au stade de Gerland contre le Racing 92 (29-20) à l’occasion de la 16e journée du Top 14. Les Lyonnais font le trou avec leurs poursuivants et recollent sur le leader, Bordeaux-Bègles.



Le duel était attendu, il n’a pas déçu ! Les Parisiens et les Rhodaniens se sont livrés à une belle bataille ce dimanche sur la pelouse de Gerland. La première mi-temps était même plutôt à l’avantage des Franciliens avec des phases de jeu intéressantes de la part des coéquipiers de Brice Dulin. Mais au retour des vestiaires, les Lyonnais sont revenus avec de meilleures intentions. Suffisant pour faire la différence dans cette rencontre.



Le LOU signe un succès très important et conforte sa place de dauphin derrière Bordeaux-Bègles.