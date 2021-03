Top 14 : un choc décisif entre le LOU et le RC Toulon

Les joueurs du LOU accueillent ce samedi soir (21h05) le RC Toulon au stade de Gerland à l’occasion de la 20e journée du Top 14. Un match crucial pour les Lyonnais contre un adversaire direct dans la course au top 6.



Pierre Mignoni a choisi de titulariser Pierre-Louis Barassi et Thibaut Regard au centre. Félix Lambey est désigné capitaine. Charlie Ngatai est de retour de blessure. Le Néo-zélandais débutera toutefois sur le banc.



Les Rouges et Noirs doivent impérativement s’imposer pour espérer accrocher les play-offs. Pour rappel, les coéquipiers de Jean-Marc Doussain occupent actuellement la 7e place, à 5 longueurs seulement de leur adversaire du soir, le RC Toulon (6e).



La composition du LOU :

👍🏻 Capitaine Félix !



La composition du RCT :