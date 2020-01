Top départ pour les inscriptions sur Parcoursup

Parcoursup commence ce mercredi. Les élèves de terminale et les étudiants en réorientation qui ambitionnent de faire des études supérieures peuvent désormais s’inscrire sur la plateforme jusqu’au 12 mars.

Ils peuvent formuler dix vœux au maximum, avec des possibilités de sous-vœux, selon les formations choisies.

Ces dernières répondront “oui” si le candidat est accepté directement, “oui si” si le candidat suit une formation pédagogique ou personnalisé ou “en attente”. Pour cette dernière forme, les propositions évoluent en fonction des choix des autres étudiants.

Des nouveautés cette année

Plus de 15000 formations seront proposées, toutes reconnues par l’Etat. Parcoursup propose cette année 600 nouvelles formations.

De plus, le service « Parcoursplus » concernera les personnes étant ni lycéens ni étudiants et qui souhaitent reprendre les études. Plus de 100 000 personnes étaient dans ce cas l’année dernière. Elles seront en lien avec le ministère du Travail, les régions et les universités qui proposeront une offre spécifique d’orientation.