Toujours plus de cadeaux de Noël revendus

Noël n’échappe pas au recyclage. Comme chaque année, des milliers de cadeaux à peine ouverts, seront revendus ou échangés sur les sites de ventes en ligne.

Selon Le Figaro, le 25 décembre à midi, plus de 500.000 annonces avaient été déposées sur le site Rakuten, contre 300.000 l’an dernier à la même heure. Parmi les cadeaux les plus vendus et les plus recherchés, on trouve les indémodables Lego et Playmobil ou encore des jeux vidéo et de société.

En décembre 2019 une étude d’OpinionWay avançait qu’un Français sur deux se disait prêt à revendre ses cadeaux de Noël. Que ce soit parce qu’il a été offert en double, qu’il n’a pas d’utilité ou simplement parce que le cadeau ne plaît pas, le vendre n’est plus une honte pour de nombreuses personnes.

Pour Guillaume, le fondateur de Troc-Cadeau, c’est même un phénomène de plus en plus assumé :

Mais signe que les temps sont durs, 43% des personnes interrogées pensent se servir de la somme récoltée pour épargner, et 23% pour « financer Noël », selon une étude Kantar réalisée pour eBay France.