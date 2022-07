Tour de France 2022 : l’Isère se prépare à accueillir la Grande Boucle

Le Tour de France passera en Isère les jeudi 14 et vendredi 15 juillet et les autorités se préparent à accueillir les coureurs et les spectateurs, qui s’annoncent en nombre sur les bords de route du département, pour assurer la sécurité de tous.

Au total, 557 gendarmes seront positionnés entre le lac de Grand’Maison et la station de L’Alpe d’Huez pour assurer la sécurité du public et des coureurs. Une coopération internationale sera également mise en vigueur, notamment grâce à l’assistance des policiers danois et certains venus des Pays-Bas.

Le 14 juillet, jour de fête nationale, les gendarmes devront s’assurer du respect de l’arrêté préfectoral interdisant le transport d’alcool, l’utilisation de barbecue et de fumigènes.

Le 15 juillet, 518 gendarmes seront déployés entre Bourg-d’Oisans et Vienne, ainsi que 220 policiers nationaux dans Grenoble et au sein de l’agglomération viennoise. 135 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels seront également placés en alerte afin d’intervenir en cas de besoin. Le stationnement sera interdit dans certains lieux et certaines routes seront coupées.

Enfin, les agents du département seront également au taquet puisqu’ils devront installer des bottes de paille aux niveaux des points dangereux du tracé pour avertir les coureurs.