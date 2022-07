Tour de France 2022 : place au contre-la-montre final entre Lacapelle-Marival et Rocamadour

Les coureurs disputeront le contre-la-montre final de 40,7 kilomètres ce samedi après-midi à l’occasion de la 20e étape du Tour de France 2022 entre Lacapelle-Marival et Rocamadour. Le parcours devrait sourire aux spécialistes de l’exercice, même si le final de l’étape sera un peu plus vallonné.



Les favoris de l’étape sont sans aucun doute le champion du monde du contre-la-montre, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Stefan Bissegger (EF Education-Easy Post), Stefan Küng (Groupama-FDJ) ou encore Wout van Aert (Jumbo-Visma). C’est également l’ultime chance pour Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) de remporter le maillot jaune, détenu actuellement par Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).



Mais la tâche s’annonce particulièrement délicate, puisque le Slovène compte 3 minutes et 26 secondes de retard sur le Danois au classement général.

Les horaires :

13h05 : premier départ

17h00 : dernier départ

17h49 : arrivée prévue à Rocamadour