Tour de France : le stationnement interdit dans certaines rues

Ce samedi, la 14e étape du Tour de France reliera Clermont-Ferrand à Lyon, où la ligne d’arrivée se situera sur le quai Jean Moulin, à hauteur de la place des Cordeliers. La caravane arrivera autour de 16h30, suivie des cyclistes qui franchiront la ligne d’arrivée entre 17h45 et 18h15.

Ce dimanche, le départ fictif de la course se tiendra avenue Jean Jaurès, au Palais des Sports, à 10h40 pour la caravane et 12h25 pour les coureurs. Le départ réel, à 11h05 pour la caravane, aura lieu sur la rue Jean Mermoz, à Chassieu, où les cyclistes partiront pour rejoindre Grand Colombier (Ain) à 12h50.

La préfecture a dévoilé la liste des rues interdites au stationnement (y compris aux deux-roues et cycles)

Du vendredi 11 septembre à 13h00 au samedi 12 septembre à 19h30 :

◦Boulevard de la Croix-Rousse entre la montée des Esses et la rue Philippe de Lassalle,

◦ Place Louis Chazette,

◦ Quai André Lassagne sur tout le cours sauf côté immeubles, entre la rue Eugénie Brazier

et la rue Alsace Lorraine,

◦ Quai Jean Moulin,

◦ Rue de l’Arbre Sec entre la rue de Garet et le quai Jean Moulin,

◦ Rue du Bat d’Argent entre la rue de Garet et le quai Jean Moulin,

◦ Rue Joseph Serlin entre la rue de Garet et le quai Jean Moulin,

◦ Rue Roger Violi entre la rue Royale et le quai André Lassagne,

◦ Place des Cordeliers entre le quai Jules Courmont et la rue de la République,

◦ Quai Jules Courmont,

◦ Rue Antoine Salles,

◦ Rue Childebert entre la rue Grolée et le quai Jules Courmont,

◦ Rue Ferrandière entre la rue du président Carnot et le quai Jules Courmont,

◦ Rue Gentil entre la rue de la Bourse et le quai Jean Moulin,

◦ Rue Grolée,

◦ Rue de Jussieu entre la rue Grolée et le quai Jules Courmont,

◦ Rue du président Carnot entre la rue Saint-Bonaventure et le quai Jules Courmont,

◦ Rue Stella entre la rue Grolée et le quai Jules Courmont,

◦ Rue Thomassin entre la rue Grolée et le quai Jules Courmont.

◦ Avenue Birmingham,

◦ Boulevard des Canuts entre la rue Jacques Louis Hénon et la montée de la Boucle,

◦ Cours d’Herbouville,

◦ Montée de la Boucle,

◦ Montée des Esses,

◦ Rue Jacques Louis Hénon entre la rue Philippe de Lassalle et le boulevard des Canuts,

◦ Rue Philippe de Lassalle entre le boulevard de la Croix-Rousse et la rue Jacques Louis Hénon,

◦ Avenue du 25e Régiment de Tirailleurs Sénégalais,

◦ Avenue de Lanessan entre l’avenue de Champagne et l’avenue du 25e Régiment de

Tirailleurs Sénégalais,

◦ Place Valmy,

◦ Rue de Bourgogne,

◦ Rue Marietton entre Tassin et le boulevard de la Duchère et entre la place Valmy et le

pont Georges Clemenceau,

◦ Boulevard de Balmont,

◦ Boulevard de la Duchère entre la rue Marietton et le boulevard de Balmont,

◦ Avenue de Champagne entre le boulevard de Balmont et l’avenue Lanessan,

Du samedi 12 septembre à 14h00 au dimanche 13 septembre à 16h30:

◦ Allée Pierre de Coubertin au Sud de la rue du Vercors,

◦ Avenue Tony Garnier entre l’avenue Jean Jaurès et l’avenue Debourg,

◦ Avenue Leclerc sens chaussée, sens Sud/Nord,

◦ Avenue Berthelot,

◦ Avenue Jean Mermoz de l’avenue Berthelot à Bron,

◦ Avenue Jean Jaurès au Sud de l’avenue Tony Garnier,

◦ Avenue Jean Jaurès sur l’ancien parking relais situé à l’angle de la rue Benjamin Delessert.