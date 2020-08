Le Suisse Joab Schneiter (Swiss Racing Academy) a remporté ce mercredi la première étape du Tour de Savoie Mont-Blanc, disputée sur 109 kilomètres entre Annemasse et Praz-sur-Arly (Haute-Savoie).

Ambitieux avant cette course, le Vélo Club Villefranche Beaujolais n’a pas à rougir de cette première journée : Nicolas Prodhomme a terminé 15eme, Adrià Moreno Sala 20eme, Thomas Joly et Tao Quemere respectivement 33 et 34ème.