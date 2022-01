Tournus : la forêt de la Garenne va être réaménagée

Un sondage Facebook a été lancé pour réaménager la forêt de la Garenne sur les hauteurs de Tournus. La mairie demande aux habitants de choisir leurs installations de sport.

On sait déjà que de nouvelles activités seront proposées avec un sentier découverte de la forêt, préparé en collaboration avec le lycée Horticole de Tournus ; 3 boucles de running de 1 km, 1.8 km et 2.2 km ; Un espace de jeux pour les enfants ; Un espace sportif pour ados/adultes avec des agrès neufs (les vieux agrès dangereux et obsolètes seront supprimés).

Vous êtes invités à voter pour les agrès ados/adultes qui vous plaisent le plus parmi les photos ! Les plus votés seront installés avant le printemps. Rendez-vous ici pour voter