le festival tournusien Grange ta cour a révélé les 8 groupes qui viendront enflammer le préau des arcades les 30 et 31 mai prochain.

On retrouvera les groupes Water Meter, Just Rock, Upright, les Frères Jacquard, Radio tutti, The Weeders ou encore la chanteuse Elina Jones.

Au programme, deux scènes avec quatre groupes par soir et près de 40 partenaires locaux impliqués.

La billetterie de cette 5eme édition est désormais ouverte.

R.H