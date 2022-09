Tout ce qu’il faut savoir avant Lorient – OL

FC LORIENT – OLYMPIQUE LYONNAIS, 2e journée de Ligue 1 (match en retard), mercredi 19h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’OL co-leader en cas de victoire

Si Lyon s’impose, il rejoindra Paris et Marseille en tête de la Ligue 1 avec 16 points sur 18. Un enjeu réel, mais Peter Bosz a recentré le débat sur l’adversaire : “C’est vrai, on le sait, mais il faut d’abord gagner ce match avant de parler de cela. C’est encore un match important, Lorient a bien débuté sa saison, ce ne sera pas facile. Lorient a un jeu particulier à domicile avec un bloc bas, une équipe compacte et des joueurs devant qui vont vite.”

Sixième avec 10 points, Lorient pourrait revenir à hauteur de Lyon en cas de victoire. Vainqueurs en ouverture à Rennes (0-1), les Merlus avaient enchaîné par un nul à Toulouse (2-2) puis un succès devant Clermont (2-1). Sèchement battu à Lens (5-2), le club de Loïc Féry s’est imposé le week-end dernier à Ajaccio (0-1). Bref, l’OL et Peter Bosz ont toutes les raisons de se méfier.

Peter Bosz au sujet de la place de co-leader qui est en jeu

Signer une troisième victoire d’affilée

Sous Peter Bosz, l’OL n’a gagné qu’une seule fois trois matchs de Ligue 1 d’affilée, en janvier-février dernier : 0-1 à Troyes, 1-0 contre Saint-Etienne et 2-1 contre Marseille. Pour parvenir à faire aussi bien, après ses deux victoires encourageantes à domicile face à l’AJ Auxerre (2-1) et le SCO d’Angers (5-0), l’OL devra faire mieux à Lorient ce mercredi qu’à Reims lors de son unique déplacement de la saison jusqu’à présent (1-1). Ce jour-là, au delà du résultat, la manière avait rappelé les pires moments de l’exercice précédent.

Johann Lepenant évoque la dynamique à entretenir

Le groupe : Aouar toujours absent

Le malaise devient franchement palpable. Même plusieurs jours après la clôture du mercato, Houssem Aouar ne figure toujours pas dans le groupe de Peter Bosz. Jérome Boateng est annoncé à l’infirmerie, comme Julian Pollersbeck. Sinaly Diomandé est en revanche de retour. Recruté après la date initiale de ce match, Kumbedi n’est pas qualifié, comme cinq recrues lorientaises (Vito Mannone, Chrislain Matsima, Adil Aouchiche, Siriné Doucouré et Yoann Cathline)

Le groupe de 21 : Lopes, Riou, Bonnevie – Da Silva, Diomandé, Gusto, Henrique, Lukeba, Tagliafico, Thiato Mendes – Caqueret, Lepenant, Reine-Adelaïde, Tolisso, Faivre – Barcola, Cherki, Dembélé, Lacazette, Tetê, Toko-Ekambi.

La stat : l’OL a déjà autant marqué sur corner direct que la saison passée

Grâce aux buts de Lukeba contre Angers et Toko-Ekambi contre Auxerre à la réception de corners respectivement tirés par Faivre et Cherki, l’OL a déjà marqué deux fois sur corner dans ce championnat. C’est aussi bien que sur l’ensemble de la Ligue 1 2021-2022 (Lukeba contre Metz et Denayer à Bordeaux) ! Pour être complet, comme nous l’a fait remarquer le compte Twitter Stats Foot, Lyon avait aussi marqué deux fois la saison passée à la conclusion de corners combinés à deux (“à la rémoise”) : Denayer face à Strasbourg et Monaco.

Avant #FCLOL, quelques stats à l'#OL après 5 matchs : seuls Lukeba et Tagliafico n'ont pas raté 1mn, l'OL a tjrs débuté avec la même défense, Cherki meilleur passeur (2) malgré 0 titularisation, déjà 2 buts à la réception directe de corners (déjà autant que la saison passée) — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) September 6, 2022

