Tout ce qu’il faut savoir avant Monaco – OL

L’Olympique lyonnais se déplace ce samedi (21h) en Principauté pour défier l’AS Monaco à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1.

Un quatrième succès consécutif à décrocher

Quatre jours après une victoire renversante à domicile face à l’Olympique de Marseille (2-1), les hommes de Peter Bosz devront confirmer leur état de forme au stade Louis II face à Monaco. Les Monégasques restent sur une défaite en championnat à Montpellier (3-2) mais ont dernièrement gagné face à Lens (4-2) en coupe de France. L’envie de se racheter côté monégasque sera à prendre en compte tandis que le club rhodanien doit, d’une part, enchaîner un quatrième succès consécutif en Ligue 1, et d’autre part, poursuivre sur la dynamique enclenchée contre Marseille. D’autant plus que l’enjeu sera de taille. Les deux équipes sont à égalité au classement en occupant la 7e (OL) et 8e (Monaco) place avec 38 points chacune. Arrivé il y a tout juste un mois sur le banc de l’AS Monaco en remplaçant Niko Kovač, le nouveau coach de l’AS Monaco Philippe Clément effectuera son premier gros match en championnat cette saison (2021-2022) avec l’effectif monégasque. En trois rencontres , le natif d’Anvers enregistre un bilan d’une victoire, un match nul et une défaite pour 6 buts inscrits et 3 encaissés.

Un groupe presque au complet

En terres monégasques, Peter Bosz disposera d’un groupe plus garni par rapport à celui concocté face à Marseille. Lucas Paquetá est de retour de sélection. Il s’est entraîné et a retrouvé ses coéquipiers jeudi matin. Les nouvelles recrues Tanguy Ndombélé et Romain Faivre sont prêts pour le déplacement à Monaco comme l’a indiqué le manager néerlandais en conférence de presse cette semaine.

Peter #Bosz confirme que Tanguy #Ndombélé et Romain #Faivre sont opérationnels pour #Monaco. « Ils se sont entraînés deux fois avec nous. À la veille du match face à #Marseille et ce matin. Ils sont prêts à jouer pour Monaco. Je peux les prendre dans le groupe. » #ASMOL pic.twitter.com/wEE6yXnWWW — Tom Bonnard (@TomBonnard3) February 3, 2022

Manquent tout de même encore à l’appel Karl Toko-Ekambi, éliminé jeudi soir de la CAN 2022 avec le Cameroun par l’Egypte, ainsi que Jason Denayer et Damien Da Silva, blessés. Déjà absent face à Marseille, Houssem Aouar ne sera pas du déplacement non plus. Alors qu’il était suspendu au match aller à Décines-Charpieu, Anthony Lopes est cette fois-ci disponible. Autre information importante à prendre en compte, Xherdan Shaqiri ne figure pas dans le groupe. Dans un communiqué de presse, l’Olympique lyonnais informe que la direction du club et Peter Bosz ont « accédé à la demande du joueur pour pouvoir entamer des discussions avec un club de la MLS (championnat américain) dans le cadre d’un futur transfert. » L’international suisse n’a pas participé à la séance d’entraînement de veille de match.

Une nouvelle confrontation directe

Quatre jours après un choc au somment face à l’OM (2-1), l’OL recroise la route d’un présumé cador du championnat. Au match aller , pour la 10e journée de Ligue 1, l’OL s’était imposé face à Monaco sur le score de 2 buts à 0. Karl Toko-Ekambi et Jason Denayer, les deux absents du week-end, avaient été buteurs. Les Monégasques sont des concurrents non négligeables pour la qualification en coupe d’Europe. Anthony Lopes l’a très bien rappelé en conférence de presse. « Monaco est une très bonne équipe avec de grosses individualités. Il va falloir se méfier de cette équipe qui, comme Marseille, est un concurrent direct dans la course à la qualification en coupe d’Europe. »

Le gardien de l’#OL, qui a débuté il y a près de 10 ans en Ligue 1, reste déterminé. « Je suis toujours motivé, je ne lâcherai rien. On s’identifie au groupe et on veut aller chercher des titres qui manquent au club ces dernières années. » Anthony #Lopes #OLOM #ASMOL pic.twitter.com/vcRijoZVQK — Tom Bonnard (@TomBonnard3) February 3, 2022

La stat

L’OL reste sur deux victoires au Stade Louis II. En ouverture de la saison 2019-2020 interrompue à cause de la crise sanitaire, Lyon s’était largement imposé (0-3) sous Sylvinho grâce aux buts de Moussa Dembélé, Memphis Depay et Lucas Tousart. La saison dernière (2020-2021), les hommes de Rudi Garcia avaient fait de même en arrachant trois points décisifs pour l’Europe (2-3). Rayan Cherki avait marqué son premier but en Ligue 1 dans les ultimes minutes du match. C’est désormais au tour de Peter Bosz d’apporter sa pierre à l’édifice pour son premier déplacement à Monaco en tant qu’entraîneur de l’OL.

Tom Bonnard

Monaco-OL, 23e journée de Ligue 1, à vivre ce samedi dès 21 H en intégralité avec Julien Huët et Elliot Rogliardo sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief, toujours sur la page Facebook Tonic Radio !