Tout ce qu’il faut savoir avant OL-Angers

OLYMPIQUE LYONNAIS – SCO ANGERS -6ème journée de Ligue 1 – Samedi (19h), à vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Confirmer avec plus assurance

Victorieux de l’AJ Auxerre (2-1) mercredi, les hommes de Peter Bosz devront réitérer l’opération avec plus de sérieux. L’OL s’était fait peur dans les dernières minutes en encaissant un but sur une contre-attaque après un corner offensif à la 80ème minute. Fautif sur l’action, Malo Gusto a été publiquement réprimandé par l’entraîneur-adjoint Rémy Vercoutre sur OL Play. A la 89ème minute, il a fallu un belle parade de Riou pour éviter l’égalisation.

Peter Bosz : “Les points donnent de la confiance”

Angers et Baticle dans le rouge

Le SCO d’Angers court toujours après sa première victoire. Les hommes de Gérald Baticle, ancien entraîneur adjoint de l’OL (2011-2021), ont débuté le championnat par deux matchs nuls et viennent de subir trois défaites de rang en encaissant la bagatelle de 10 buts : 1-3 devant Brest, 3-1 à Troyes et 2-4 devant Reims. À seulement une unité de différence de la lanterne rouge ajaccienne, les Angevins sont 19e du classement avec 2 points. Un peu plus d’un an après son arrivée, Gérald Baticle est menacé.

Maxence Caqueret et les Lyonnais ne feront évidemment pas de sentiment face à leur ancien entraîneur-adjoint Gérald Baticle

Intéressant le papier de l'Equipe.

On apprend que Baticle ne fait pas l'humanité dans le vestiaire, mais que les joueurs n'ont pas encore lâché le coach.

L'ancien sélectionneur du Maroc Vahid Halilhodzic a été sondé. Bien que démenti logiquement par Saïd Chabane. pic.twitter.com/Kf94XAn9Jv — SCOiste (@LeScoiste) September 2, 2022

Bosz rassurant pour Lacazette et Tolisso

Auteur d’un début de saison correct (2 buts et 1 passe décisive en 4 matchs) Alexandre Lacazette a touché peu de ballon lors des deux dernières rencontres. De son côté, Corentin Tolisso a disputé les 4 premiers matchs de la saison, mais une seule fois comme titulaire. L’ancien milieu du Bayern Munich est en retard physiquement après avoir été victime d’une blessure au mollet au début de la préparation. En conférence de presse, Peter Bosz s’est voulu rassurant sur leur état de forme : “C’est très logique qu’ils aient besoin de temps pour revenir à leur meilleur niveau. Je vois la progression à l’entraînement. Les deux reviendront vite en forme. »

Lopes de retour

Il a enfin purgé sa peine de 3 matchs de suspension. Pour la réception du SCO d’Angers, Anthony Lopes effectuera son grand retour dans la cage lyonnaise. Pour rappel, le gardien Portugais s’était vu sanctionné du carton rouge en ouverture du championnat contre l’AC Ajaccio (2-1). Ce retour signifie que Rémy Riou a terminé d’assurer l’intérim. Le deuxième dans la hiérarchie des gardiens aura encaissé 4 buts en 4 matchs. Mais il aura surtout sauvé les siens d’un match nul en fin de rencontre face à Auxerre.

La belle entre Bosz et Baticle

Depuis qu’il a rejoint le banc angevin, Gérald Baticle a affronté deux fois l’OL. L’ex entraîneur-adjoint des Gones avait copieusement corrigé son ancien club lors de la première rencontre : 3-0 au stade Raymond Kopa lors de la 2e journée de championnat la saison dernière. Lors de la 30ème journée, Peter Bosz avait obtenu sa revanche (3-2) au Groupama Stadium. 1-1, balle au centre.

