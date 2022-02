Tout ce qu’il faut savoir avant OL-Lille

L’Olympique Lyonnais accueille Lille, champion de France en titre, ce dimanche (20 h 45) à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1.

Terminer le mois de février en beauté

Une semaine après le match nul concédé à Lens (1-1), l’OL doit réagir face à une équipe du LOSC défaite en Ligue des Champions mardi face à Chelsea (2-0). En Ligue 1, les hommes de Jocelyn Gouvernec restent sur un match nul (0-0) face au FC Metz. La rencontre a terminé en échauffourées entre les dirigeants de Lille et Frédéric Antonetti, coach des Grenats. Le contexte en interne est alors délicat, c’est pourquoi les Lillois auront à cœur de faire oublier cet épisode houleux en terres lyonnaises. Le champion de France en titre occupe la 11e place du classement avec 36 points, à seulement deux points de retard de l’OL qui pointe à la 8e position avec 38 unités.

Peter Bosz admiratif du LOSC

Peter Bosz est revenu sur les qualités du LOSC en conférence de presse cette semaine. La prestation des Lillois face aux Blues de Chelsea a notamment été mise en avant par l’entraîneur de l’OL. « Personnellement j’ai regardé le match contre Chelsea. Quand tu regardes les qualités, à mon avis ils ont vraiment très bien joué. Avec beaucoup de courage, ils ont pressé haut Chelsea. Après le but qu’ils ont encaissé rapidement puis les autres occasions concédées, le reste du match Lille a dominé. »

Peter Bosz en conférence de presse vendredi 25 février.

Paquetá, la rage de se rattraper

La saison dernière, lors de la 34e journée de Ligue 1, le milieu de terrain brésilien avait été malchanceux en perdant un ballon qui avait permis au LOSC de s’imposer (3-2). Le numéro dix de l’OL est revenu sur cet épisode qu’il a du mal à oublier. Lucas Paquetá l’a affirmé en conférence de presse, il va se rattraper : « Lille est une grande équipe. C’est un choc qui est à venir. Je garde des choses enfouies en moi par rapport à l’année dernière où j’ai été malchanceux. C’est dans un coin de ma tête mais de manière positive. J’apprends tout le temps de mes erreurs. Elles me rendent plus performant. On va tout faire pour que ce soit une belle victoire. Personnellement, je vais me rattraper. »

Lucas Paquetá en conférence de presse. Traduction effectuée par Isabelle Dias

Reine-Adélaïde encore trop juste, Diomandé touché

Le groupe de Peter Bosz est quasiment au complet. Une seule absence imprévue notable, celle de Sinaly Diomandé, touché à la cheville. Mais l’OL est paré en défense centrale avec, par ordre d’apparition selon la hiérarchie du moment, Lukeba, Thiago Mendes, Boateng et Denayer.

Rayan Cherki est évidemment forfait. Le jeune attaquant de 18 ans est tout juste convalescent d’une opération à la cheville. Absent de l’entraînement collectif vendredi, le deuxième gardien Julian Pollersbeck est malade. Quant au retour de Jeff Reine-Adélaïde, il faudra attendre encore un peu. Le milieu de terrain est trop juste pour revenir correctement dans le groupe selon Peter Bosz.

La stat : l’OL face à sa bête noire

La dernière victoire lyonnaise en Ligue 1 face au LOSC remonte au 18 novembre 2016 à l’occasion de la 13e journée de la saison 2016-2017. L’effectif de Bruno Genesio s’était imposé au stade Pierre Mauroy (0-1) grâce à un but de Maxwel Cornet. Pire encore, le dernier succès de l’OL à domicile en championnat contre Lille remonte au 5 octobre… 2014 ! Pour le compte de la 9e journée de la saison 2014-2015, l’OL managé par Hubert Fournier s’était imposé 3-0 au stade Gerland grâce au premier triplé en Ligue 1 d’Alexandre Lacazette. Depuis cette date ? Deux résultats nuls et quatre victoires des Lillois à Décines !

Tom Bonnard

