Tout ce qu’il faut savoir avant OM-OL

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – OLYMPIQUE LYONNAIS, 14ème journée de Ligue 1, à vivre dimanche dès 20h30 en intégralité sur Tonic Radio.

Un match qui compte double

Entre deux concurrents directs en fin de saison, c’est forcément le cas chaque saison. Le contexte est particulièrement important cet automne. Avant le coup d’envoi de cette 14ème journée, l’OL était huitième à quatre longueurs de l’OM, cinquième. En cas de succès, Lyon reviendrait sur les talons du club phocéen. Une défaite en revanche renverrait Lyon très loin (7 points) du Top 5.

Laurent Blanc sur l’enjeu du match : revenir un point de l’OM

Houssem Aouar : sans derby, l’Olympico est-il devenu le match de l’année pour l’OL ?

“Un match extraordinaire à jouer”

C’est la teneur du discours de Laurent Blanc : “C’est très particulier quand vous allez là-bas car il y a de l’ambiance, de l’agitation.. Il y a des gens qui sont amoureux du football. Comme je le dis aux joueurs, c’est un match extraordinaire à jouer. Il faut vouloir jouer des matchs comme ça ! Il n’y aurait que des matchs comme ça en championnat, ce serait super. Avec une ferveur, de l’agitation, du mouvement, du bruit, de l’ambiance…Il faut s’attendre à tout, c’est beau. Moi, j’aime beaucoup. Quand j’étais joueur, j’aimais beaucoup. J’espère que mes joueurs aiment beaucoup aussi car si vous craignez ce genre de trucs, c’est que vous n’êtes pas fait pour faire une carrière de haut niveau. Car dans le haut niveau il y a ce style de match et c’est beau. (…) En tant que joueur, Marseille, c’est un excellent souvenir. J’ai justement vécu dans cette ambiance-là et c’est magnifique. C’est exigeant parfois c’est troublant mais c’est le pied. D’y jouer, c’est une chose. D’y aller en tant qu’adversaire, c’est autre chose mais c’est beau. Il ne faut pas avoir peur d’aller jouer à Marseille, au contraire. Il faut profiter et kiffer.”

L’OM à l’arrêt

.Battu à la dernière minute par Tottenham (1-2) mardi soir, l’OM a été éliminé de toutes compétitions européennes. En championnat, Marseille reste sur un point sur douze : trois défaites contre Ajaccio (1-2), à Paris (0-1) et devant Lens (0-1) puis un nul à Strasbourg (2-2). La dernière victoire ? A Angers (3-0) le 30 septembre.

Boateng comme si de rien n’était

Condamné cette semaine en appel à 1,2 M€ de dommages et intérêts lors de son procès pour violences conjugales, le défenseur allemand figure toujours dans le groupe de l’OL. “Si on l’avait su, on ne l’aurait pas recruté”. C’est le message que laisse filtrer le club depuis la découverte de cette sombre affaire, en septembre 2021, juste après son arrivée. Un an après, l’homme a été condamné deux fois, l’OL le le sait et le joueur fait toujours partie du groupe, comme si de rien n’était.

L’OL a la “chance” que l’affaire soit très peu médiatisée en France et que ses supporters ne s’emparent pas de la polémique. Au contraire, mis à part quelques messages cinglants sur les réseaux, beaucoup préfèrent laisser couler. A une époque, certains fans avaient été bien plus prompts pour, par exemple, s’offusquer des sorties nocturnes de Thiago Mendes ou des “chut” au public de Toko-Ekambi….

Laurent Blanc a convoqué un groupe de 22 joueurs pour le match #OMOL.



Le Vélodrome, jardin des Gones

Les statistiques des dix dernières années sont clairement en faveur de l’OL lors des Olympicos : 11 victoires, 10 nuls et 2 défaites. Depuis 2010-11, Lyon a gagné quatre fois à Marseille, contre six nuls et seulement deux défaites. Au printemps dernier, un OL pourtant moribond l’avait emporté 3-0 contre un OM deuxième, le même score qu’en 2019.

Enfin des supporters lyonnais au Vélodrome

C’est la première fois depuis cinq ans que cela se produit. Ils ne seront toutefois qu’une poignée (200). La Préfecture des Bouches-du-Rhône interdit également strictement les déplacements individuels et l’accès au centre-ville aux supporters lyonnais. Dans ce contexte, les principaux groupes de supporters ont fait l’impasse. A la place, les Bad Gones débuteront les célébrations de leur 35ème anniversaire du stade de Gerland en suivant le match sur écran géant.

