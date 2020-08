Trafic: Bison Futé hisse le drapeau rouge samedi

Les vacances scolaires se terminent dans une semaine et l’essentiel des flux routiers concerne les retours des régions côtières vers les grandes métropoles. Dans le sens des retours, la vallée du Rhône et le pourtour de la Méditerranée resteront assez chargés jusqu’au lundi, d’après les informations de Bison Futé.

Ce sera orange dans tout le territoire vendredi dans le sens des retours. Il est déconseillé d’emprunter l’autoroute A7 entre Marseille et Orange de 12h à 19h. Le retour en France par le tunnel du Mont-Blanc sera également chargé de 11h à 23h.

La journée est classée rouge samedi dans l’arc méditerranéen pour les départs et dans toute la France pour les retours. La circulation sera dense de Lyon à Marseille entre 9h et 19h et de Orange à Lyon entre 11h et 18h. Le tunnel du Mont-Blanc sera à éviter dans les deux sens de 9h à 22h.

Dimanche et lundi seront orange pour les retours. La circulation sera compliquée sur l’autoroute A7 entre Marseille et Orange de 11h à 18h.