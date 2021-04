Transports lyonnais : fréquence renforcée à partir de lundi

Avec une première étape de déconfinement à partir de lundi, la métropole lyonnaise propose une augmentation de la fréquence des transports en commun.



Une fréquence renforcée par le déconfinement



En effet, la suppression des restrictions de déplacement et le retour des collégiens et lycéens en présentiel donnent lieu à une offre à 94% des TCL en journée au lieu des 86% actuellement.



Cependant, en soirée, le couvre-feu de 19h est maintenu et engendre une fréquence allégée des transports entre 19h et 22h sur les lignes A et D de métro, les lignes T1, T2 et T4 de tramway, ainsi que quelques lignes de bus majeures.



Les réseaux Cars du Rhône et Libellule circuleront quant à eux à 100% de leur capacité. Enfin, le Rhônexpress est maintenu toutes les 20 minutes.