Trévoux : le chantier de l’estacade perturbé par la montée de la Saône

Il y a parfois des choses qu’on ne peut prévoir. En plein été, la récente crue, de ce mois de juillet, au niveau de la Saône, a eu des répercussions sur l’avancement du chantier de l’estacade. Porté par la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée (CCDSV), avec la ville de Trévoux, celui-ci intervient dans le projet d’aménagement de l’itinéraire cyclotouristique « La Voie Bleue. Moselle Saône à vélo », qui relie le Luxembourg à Lyon Confluence. Il s’agit de la création d’un pont accroché aux berges le long de la Saône et soutenu par des pieux métalliques. Cette plateforme est réalisée des quais de Saône à Trévoux (RD 933).

Les travaux, entamés le 14 juin dernier, devraient s’achever au printemps 2022. Néanmoins, le calendrier global du chantier pourrait se retrouver impacté par la récente crue. Cette dernière empêche aujourd’hui la progression d’une partie des ateliers du chantier (notamment la réalisation des pieux en partie basse). De nombreux ouvriers sont à l’arrêt. L’interruption devrait durer au moins une semaine. Cependant, le reste du chantier progresse, comme par exemple la préfabrication de la charpente métallique en usine.

Cet ouvrage, d’une longueur de 540 mètres et de 6,50 mètres de large, permettra aux vélos et aux piétons, de se déplacer en toute sécurité pour la traversée de Trévoux et en continuité du chemin de halage. Financé par un ensemble d’acteurs publics (l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l’Ain, et l’ADEME), le projet est évalué à 4,45 millions d’euros.