Trois ans de prison pour avoir extorqué des promoteurs à Marseille

Un homme qui extorquait des promoteurs immobiliers a été condamné à 3 ans de prison ferme.



Les extorsions et tentatives d’extorsions ont eu lieu entre 2010 et 2015. L’homme multipliait les recours contre les permis de construire. Il négociait ensuite le retrait de ses recours contre d’importantes sommes d’argent. Pour la présidente du tribunal “Ces faits sont vraiment graves car ils troublent l’équilibre économique Ils ne sont plus supportables dans cette cité où il y a des règles qui s’appliquent pour tous. En d’autres circonstances, cela s’appelle du racket”



Le juge d’instruction avait recensé 19 protocoles ayant rapporté plus de 2,2 millions d’euros.