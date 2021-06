Trois joueuses arrivent à l’OL (F)

L’Olympique Lyonnais a annoncé ce lundi l’arrivée de trois joueuses. La gardienne Christiane Endler s’est engagée pour trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024, de l’attaquante Signe Bruun et de la milieu de terrain Daniëlle Van de Donk pour deux saisons, soit jusqu’au 30 juin 2023.

Christiane Endler, qui est passée par les Etats-Unis (South Florida Bulls) l’Angleterre (Chelsea) et l’Espagne (Valence) avant de le PSG en 2017, vient remplacer Sarah Bouhaddi qui a pris la direction des Etats-Unis.



Signe Bruun a évolué au Fortuna Hjørring (2014 / 2018), l’attaquante évoluait également avec le PSG. La néerlandaise Daniëlle Van de Donk passée par Willem II, VVV Venlo, PSV Eindhoven et Göteborg rejoint l’Olympique Lyonnais après six saisons (2015 / 2021), 98 matches et 30 buts avec Arsenal.

Par ailleurs, l’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord de principe, soumis aux dernières formalités administratives, avec la latérale gauche Perle Morroni. L’internationale française devrait rejoindre l’OL pour trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2024.