Une distribution gratuite de 3 tonnes de haricots verts bios et locaux va avoir lieu ce vendredi.



Il s’agit d’un partenariat entre la Fondation Arboretum et la Ville de Givors. Les haricots sont produits à Pusignan par l’EARL Christine et André.



Rendez-vous place Camille Vallin ce vendredi 9 septembre, entre 15h30 et 17h30.