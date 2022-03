Ukraine : une opération de collecte ce samedi à Villeurbanne

L’Association des maires de France, la Protection Civile et la ville de Villeurbanne appellent ensemble à la solidarité nationale pour soutenir les populations ukrainiennes et invitent les habitants à participer à une collecte de dons le 5 mars matin.

Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs jours l ’Ukraine, Villeurbanne se mobilise aux cotés de l’Association des maires de France (AMF) et de la Protection Civile, présente partout où les populations sont menacées, pour apporter son soutien au peuple ukrainien.

L’Association des maires de France (AMF) et la Protection Civile proposent une solution logistique de collecte et d’acheminement de dons sur place. L’objectif de cette opération commune est d’apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des populations déplacées en leur fournissant et en acheminant du matériel de première nécessité ainsi que du matériel de secours.

Une collecte de dons est ainsi organisée samedi 5 mars entre 9h et 12h au sein du groupe scolaire Pasteur, 25 rue du Dr-Frappaz.

Les Villeurbannaises et les Villeurbannais qui souhaitent apporter un soutien matériel au peuple ukrainien sont invités à venir y déposer les matériels suivants :

Logistique : Lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, vêtements, matériel électrique (projecteurs, lumières, rallonges, générateurs)

Hygiène : gels & savon corps, dentifrice, brosses à dents, couches & lait maternisé, médicaments (non périmés), rasoirs, mousse à raser, serviettes hygiéniques

Secours : gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques, pansements, solutions antiseptiques, matériel médical (Respirateur, défibrillateur, moniteur…)