Un an après, la France rend hommage à Samuel Paty

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie au collège du Bois d’Auln, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), était assassiné, poignardé puis décapité, par un islamiste radical de 18 ans, réfugié tchétchène, qui lui reprochait d’avoir montré des caricatures de Mahomet auprès de ses élèves lors de ses cours.

Un crime atroce qui avait profondément choqué la population dans toute la France, où plusieurs hommages seront rendus à l’enseignant ce vendredi 15 et samedi 16 octobre.

Les hommages à Samuel Paty :

Une minute de silence : une minute de silence va se tenir ce vendredi dans tous les établissements scolaires (écoles, collèges et lycées) de France. Les éventuelles perturbations seront « sanctionnées », a précisé Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale.

Échanges autour de la mémoire de Samuel Paty dans les classes : Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a annoncé qu’une de cours serait dédiée à « un échange autour de la mémoire de Samuel Paty », qui pourront donner lieu à des débats.

Hommage dans le collège du Bois d’Aulne : samedi, un hommage spécial aura lieu à partir de 14 heures au collège du Bois d’Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine, où travaillait Samuel Paty. L’ensemble des professeurs et du personnel prendront la parole dans leur établissement, en présence de délégués d’élèves, de représentants des parents et de Jean-Michel Blanquer. Des élèves interviendront également, et liront le célèbre poème Liberté de Paul Éluard.

Hommages à Éragny-sur-Oise (Val-d’Oise) et Conflans-Sainte-Honorine : à Éragny-sur-Oise, où vivait Samuel Paty, une cérémonie se tiendra samedi à partir de 10h15. Une fresque réalisée par un graffeur de la ville sera notamment dévoilée. À Conflans-Sainte-Honorine, un monument en forme de livre sera dévoilé et un rassemblement est prévu à 15h30, place de la Liberté.

Un square Samuel-Paty inauguré et une plaque dévoilée à Paris : un square en l’honneur du professeur disparu sera inauguré samedi devant l’hôtel de Cluny et face à La Sorbonne, dans le 5e arrondissement de Paris. Une plaque en hommage à Samuel Paty sera également dévoilée samedi matin dans le hall d’honneur du ministère de l’Éducation nationale en présence de la famille de Samuel Paty.

La famille reçue à l’Élysée : la famille de Samuel Paty sera également reçue samedi à l’Elysée pour un échange avec le Premier ministre, Jean Castex, et le président de la République, Emmanuel Macron.