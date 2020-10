Un appel à témoins après la disparition d’un habitant de Pusignan

La gendarmerie du Rhône lance un appel à témoins après la disparition d’un homme de 72 ans dimanche vers 15h à Pusignan. Le septuagénaire est atteint de la maladie d’Alzheimer, il est parti à pied. Il a été aperçu la dernière fois à Meyzieu. Manuel SA VILAS BOAS portait une chemise blanche, un pull et d’un pantalon noir.



Il fait 1m63 et 70 kilos. Il a les cheveux blancs hirsutes, une barbe de trois jours et le teint mat.

Les personnes qui sont susceptibles de savoir où il se trouve ou de l’avoir croisé sont invitées à prendre contact avec la gendarmerie de Genas au 04.37.60.25.30 ou le 17 (numéro d’appel d’urgence)