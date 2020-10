Un Astérix méconnu sort ce mercredi “livre-disque”

Avis aux fans d’Astérix. Le plus célèbre des gaulois revient dans les rayons des librairies avec un livre-disque “Le Menhir d’Or” de René Goscinny et Albert Uderzo.



Il avait été écrit et enregistré il y a 53 ans, mais il a été restauré sous la supervision d’Uderzo, quelques mois avant sa mort.



Le livre compte 48 pages, il raconte l’histoire d’Assurancetourix lors d’un concours de bardes gaulois.

Le livre-disque est disponible depuis ce mercredi en librairie à 9,99 euros. L’enregistrement est téléchargeable gratuitement sur toutes les grandes plateformes de livres audio. Mais attention, Assurancetourix chante très mal et cela s’entend dans l’enregistrement. Il est conseillé de baisser le son à ce moment-là…