Un cas de tuberculose détecté à Bourgoin

Un cas de tuberculose a été détecté dans un collège de Bourgoin-Jallieu. Selon Le Dauphiné Libéré, des actions de dépistage sont organisées au sein du collège Saint-Michel. Les parents ont été informés par courrier. On ignore pour le moment si le cas de tuberculose pulmonaire avait été détecté chez un élève ou un adulte.



Pour rappel, la maladie se propage d’une personne à l’autre par voie aérienne. Les symptômes sont la toux, la fièvre, les sueurs nocturnes ou encore la perte de poids. Ils peuvent rester modérés pendant de nombreux mois.

Avec un traitement antibiotique précoce et bien suivi, la « tuberculose maladie » guérit habituellement sans laisser de séquelles.



La France est un pays à faible incidence de tuberculose selon les critères internationaux. Le nombre de cas de tuberculose y diminue progressivement depuis que les statistiques existent, mais cette maladie n’a pas disparu et on comptait 4 741 nouveaux cas déclarés en 2015.