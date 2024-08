Un cauchemar pour débuter, les faillites individuelles, une attaque aphone, la réaction de Pierre Sage…Ce qu’il faut retenir de Rennes-OL (3-0)

Stade Rennais - Olympique Lyonnais, 1ère journée de Ligue 1 : 3-0 (2-0). Buts : Bourigeaud (19e), Gouiri (21e) et Meister (90e+1).

Un cauchemar pour débuter

Comment cela aurait-il pu être pire ? Lyon a été logiquement surclassé par une bonne équipe de Rennes. En difficulté dès l'entame du match, Lyon s'est rendu la rencontre encore plus difficile en offrant les premiers buts aux Rennais. Sur le premier, Matic est surtout malheureux en déviant le coup-franc de Bourigeaud. Sur le deuxième, Niakhaté est complètement fautif en offrant sur un plateau le 2-0 à Gouiri.

Les faillites individuelles

Quand un défenseur central est acheté 32 M€, il faut évidemment s'attendre à voir le montant de son transfert être ressorti à la première boulette. Le Sénégalais l'a assumé sur DAZN : son erreur a été le tournant de la rencontre. Il n'empêche : à 0-2, l'OL avait encore 70 minutes pour revenir. Pour cela, il aurait fallu être capable d'être dangereux. Il a fallu attendre l'entrée de Fofana pour voir Lyon mettre le nez à la fenêtre, enfin cadrer un tir et obtenir un penalty, malheureusement raté par Georges Mikautadze. La première du Géorgien a été compliquée mais que dire du match d'Ernest Nuamah ? Le Ghanéen n'a créé aucune différence. Au milieu de terrain, Orel Mangala n'a absolument pas pesé.

Pierre Sage (sur DAZN) : "On a mal négocié les tournants de ce match. Malgré tout, sur la première période, on était dans ce qu'on voulait faire et le score était sévère. En deuxième période, on a poussé. Le penalty raté nous a fait plonger psychologiquement et on a pris le troisième but logiquement."

L'OL recevra Monaco samedi lors de la deuxième journée de Ligue 1.

