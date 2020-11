Un corps retrouvé dans la Saône

Un corps a été repêché par les pompiers ce jeudi matin dans la Saône.



D’après le Progrès, ce sont des promeneurs qui auraient alerté les secours lorsqu’ils ont aperçu un corps flotter sur la Saône à proximité du pont Kitchener, dans le 2e arrondissement de Lyon.



Selon les autorités, il pourrait s’agir de Ghislain Messomo, un homme de 35 ans dont la disparation inquiétante avait été signalée plus tôt dans la semaine, vu pour la dernière fois entre le métro Bellecour et Guillotière.



Le corps n’a cependant pas été formellement identifié pour le moment. Une enquête a été ouverte à cette fin et une autopsie devait être pratiquée pour déterminer la cause exacte du décès.